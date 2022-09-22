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الخميس، 22-09-2022 12:53 م

رونالدو يتحدث عن فكرة الاعتزال بعد كأس العالم

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الوكيل الإخباري - وأضاف رونالدو البالغ من العمر 37 عاما، في حدث بعد تكريمه من قبل الاتحاد البرتغالي لكرة القدم لإنجازاته التهديفية” ما زلت متحمسًا.. أنا في فريق وطني مع الكثير من الشباب. أريد أن أكون في كأس العالم وفي بطولة أوروبا. أريد أن أقوم بهذا الالتزام الآن”.

 كان رونالدو قد رفض بالفعل في وقت سابق من هذا العام الحديث عن الاعتزال عندما سئل عما إذا كانت بطولة كأس العالم في قطر ستكون الأخيرة له.

 يعاني "الدون" مع مانشستر يونايتد، ولم يكن لاعبًا أساسيًا بلا منازع مع النادي الإنجليزي.

يدخل رونالدو نهائيات كأس العالم وهو يحمل الرقم القياسي المسجل باسم الرجال وهو 117 هدفاً دولياً.

 ويستعد رونالدو مع البرتغال لمباريات دوري الأمم في جمهورية التشيك السبت، وضد إسبانيا على أرضه بعد ثلاثة أيام.

تتخلف البرتغال، الفائزة بالنسخة الافتتاحية لدوري الأمم عام 2019، عن إسبانيا بفارق نقطة واحدة في آخر مباراتين.

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