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الأحد، 02-06-2024 03:15 م

رونالدو يتصل بنجم ريال مدريد لإقناعه بالرحيل

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الوكيل الإخباري - اتصل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر، بأحد نجوم ريال مدريد، لإقناعه بالانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين.

وينتهي عقد ناتشو فيرنانديز مع ريال مدريد في الصيف المقبل، ولا توجد مفاوضات بشأن التجديد بين الطرفين حتى الآن.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، يحاول رونالدو نقل عناصر ريال مدريد إلى النصر، لذا عمل على تعاقد النادي الأسطورة فرناندو هييرو ليكون جزءا من الإدارة الرياضية للعالمية.

وذكرت أن رونالدو يحاول أيضا أن يحاوط نفسه بالكثير من نجوم ريال مدريد السابقين.

وكشفت أن نانشو كان آخر لاعب من ريال مدريد اتصل به رونالدو لإقناعه بالانتقال إلى النصر.

وقالت "ماركا" إن الاتصال حدث في الأيام الأخيرة، وجعل ناتشو يتخلى عن فكرة الانتقال إلى الدوري الأمريكي التي كانت تسيطر على رأسه في الأسابيع الأخيرة.

وأضافت "يعمل رونالدو أيضا على نقل كاسيميرو نجم مانشستر يونايتد الحالي والريال السابق إلى النصر، وتواصل معه بالفعل من أجل ذلك".

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