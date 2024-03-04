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الإثنين، 04-03-2024 02:58 م

رونالدو يتفاعل مع فوز ابنه في نادي النصر بلقب الدوري السعودي للبراعم

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الوكيل الإخباري - تفاعل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فوز نادي النصر بلقب الدوري السعودي للبراعم تحت 13 عاما هذا الموسم، الذي ظفر به قبل نهاية البطولة بثلاث جولات.

ونشر حساب الفريق السعودي على منصات التواصل الإجتماعي، الأحد، لقطات مصورة من تتويج النادي بلقب دوري البراعم، قائلا: "أبطال اليوم..نجوم المستقبل".

وحرص رونالدو على تهنئة ابنه كريستيانو جونيور، الذي يلعب لصالح نادي النصر للبراعم وزملائه في الفريق بعد فوزهم باللقب، إذ كتب عبر حسابه على منصة "إكس": "تهانينا للفريق".

ويشارك جونيور فريق "العالمي" للبراعم عقب انضمام والده رونالدو، لفريق النادي الأول في يناير 2023.

ويستعد رونالدو البالغ 39 عاما، ورفاقه لمواجهة نادي العين الإماراتي، الاثنين المقبل، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

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