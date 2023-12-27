رونالدو يتفوق على بنزيما ويقود النصر لضرب الاتحاد بخماسية

الوكيل الإخباري - نجح نادي النصر السعودي في تحقيق الفوز على غريمه الاتحاد بخماسية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين في إطار منافسات الدوري السعودي للمحترفين.



واستضاف ملعب الجوهرة المشعة مساء اليوم الثلاثاء، كلاسيكو النصر والاتحاد، في إطاء مؤجلات الجولة الـ 17 من الدوري السعودي للمحترفين.



وسيطر لاعبو النصر على مجريات المباراة في الكلاسيكو أمام الاتحاد، بعدما حسموا الشوط الأول لصالحهم بهدفين مقابل هدف، وقلب الطاولة أمام نظيره الذي تقدم في اللقاء.



وبهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 43 نقطة، ليحتل وصافة جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة الـ 28 ليحتل المركز السادس .

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