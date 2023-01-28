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السبت، 28-01-2023 03:41 م

رونالدو يتلقى ساعة هدية قيمتها 3 مليون ريال

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الوكيل الإخباري - حصل كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر، على ساعة فريدة بقيمة 630 ألف جنيه إسترليني تقديراً لانتقاله إلى نادي النصر، أي تقدر قيمتها بما يقارب من 3 مليون ريال، الأمر الذي أثار الجدل بسبب سعرها الثمين.

وبحسب ما ذكره موقع «ديلي ميل» البريطاني، حصل رونالدو البالغ من العمر 37 عامًا، على ساعة جاكوب وشركاه الفريدة من نوعها للاحتفال بنقله.

وتم صنع الساعة خصيصا لـ رونالدو، باللون الأخضر وهي ترمز إلى المملكة العربية السعودية، وبها 338 حجرا كريما، وهي قطعة فريدة من نوعها، فالساعة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطًا، 47 ملم × 15.85 مليمتر.

وبدلاً من الزمرد، تحتوي الساعة على التسافوريت، وهو حجر كريم أخضر الذي يُعتقد أنه أغلى ثمار العقيق، وهو أكثر لمعانًا من الزمرد وأكثر ندرة بمقدار 200 مرة.

كما تتميز الساعة بمظهر راقٍ وفاخر، وتباع بسوار من جلد التمساح، مع مقاومة للماء حتى 30 متراً، وصُممت هذه النسخة خصوصاً لكريستيانو.

وتم تزويد الساعة بجهاز احتياطي طاقة لمدة 42 ساعة، كما أن ظهر الكريستال الياقوتي يساعد المستخدمين على رؤية الهيكل الداخلي بوضوح.

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