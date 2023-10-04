رونالدو يتوج بجائزة جديدة في السعودية

الوكيل الإخباري - توج قائد نادي النصر، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الثلاثاء، بجائزة أفضل لاعب في دوري روشن السعودي لكرة القدم عن شهر سبتمبر.



وتنافس رونالدو مع المغربي مراد باتنا المحترف في صفوف الفتح، إذ خاض اللاعبان 4 مباريات خلال الشهر الماضي فسجل كل منهما 5 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.



وتعد الجائزة هي الثانية على التوالي لرونالدو، إذ سبق أن ظفر بها في أغسطس الماضي.

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واحتفظ حارس اتحاد جدة، البرازيلي مارسيلو غروهي، بجائزة أفضل حارس بعدما تلقى 4 أهداف فقط في الشهر الماضي في 4 مباريات، فيما نال البرتغالي لويس كاسترو، مدرب النصر، جائزة أفضل مدرب عقب تحقيق فريقه العلامة الكاملة الشهر الفائت.

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