رونالدو يتوج بجائزة جديدة في السعودية

الوكيل الإخباري - توج قائد نادي النصر، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الثلاثاء، بجائزة أفضل لاعب في دوري روشن السعودي لكرة القدم عن شهر سبتمبر.
وتنافس رونالدو مع المغربي مراد باتنا المحترف في صفوف الفتح، إذ خاض اللاعبان 4 مباريات خلال الشهر الماضي فسجل كل منهما 5 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.
وتعد الجائزة هي الثانية على التوالي لرونالدو، إذ سبق أن ظفر بها في أغسطس الماضي.
هدّاف الدوري بـ🔟 أهداف 🇵🇹⚽️— دوري روشن السعودي (@SPL) October 3, 2023
كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في شهر سبتمبر .. ويفوز بجائزة @Roshnksa 🏆#دوري_روشن_السعودي | #yallaRSL pic.twitter.com/1NKUg70Z4i
واحتفظ حارس اتحاد جدة، البرازيلي مارسيلو غروهي، بجائزة أفضل حارس بعدما تلقى 4 أهداف فقط في الشهر الماضي في 4 مباريات، فيما نال البرتغالي لويس كاسترو، مدرب النصر، جائزة أفضل مدرب عقب تحقيق فريقه العلامة الكاملة الشهر الفائت.
🧤 مارسيلو غروهي صاحب أفضل قفاز في شهر سبتمبر يفوز بجائزة @Roshnksa 🏆 #دوري_روشن_السعودي | #yallaRSL pic.twitter.com/Bo4sasFAAr— دوري روشن السعودي (@SPL) October 3, 2023
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