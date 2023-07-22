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السبت، 22-07-2023 10:16 ص

رونالدو يثير الجدل بإشارة بيده في مباراة بنفيكا (فيديو)

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الوكيل الإخباري - أثار النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، الكثير من التساؤلات، خلال مباراته الودية أمام فريق بنفيكا البرتغالي (1-5) التي جمعتهما مساء يوم الخميس.

وتوجه كريستيانو رونالدو بإشارة بيده نحو دكة البدلاء، عندما كانت النتيجة تشير إلى تأخر فريقه بهدف مقابل ثلاثة أمام بنفيكا، بحلول الدقيقة 76 من زمن اللقاء.

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وتكهن معظم رواد منصات التواصل الاجتماعي، بأن رونالدو طلب من مواطنه لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، السماح له باللعب خمس دقائق أخرى مع الفريق.

ملاعب 

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