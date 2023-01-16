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الإثنين، 16-01-2023 04:08 م

رونالدو يجتاز الاختبارات البدنية وجاهز للعب 90 دقيقة مع النصر

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الوكيل الإخباري - كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم الاثنين، عن أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم، اجتاز الاختبارات اللياقية بنجاح أمس.

وأكدت صحيفة الرياضية السعودية نقلا عن مصادرها، أن الاختبارات اللياقية أكدت إمكانية مشاركة رونالدو 90 دقيقة في مواجهة الاتفاق المقبلة، إذ يجري اللاعب يوميًّا تدريبات تتجاوز ثلاث ساعات.

وأوضحت أن الدون سيكون في القائمة الأساسية أمام الاتفاق، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من الدوري السعودي على أرض مرسول بارك في الرياض.

وتقدم اللاعب زملاءه اللاعبين في التدريبات الجماعية تحت قيادة الفرنسي رودي جارسيا الذي فرض تدريبًا استرجاعيًا للاعبين الذين شاركوا في القائمة الأساسية أمام الشباب، ضمن منافسات الجولة الـ 13 أمس الأول وانتهت بالتعادل السلبي.

وقرَّر الفرنسي جارسيا، مدرب الفريق، منح جميع اللاعبين راحة عن تدريبات اليوم، على أن يستأنفوا غدًا التحضيرات استعدادًا لمواجهة الاتفاق.

فيما أوضحت تقارير صحفية أن كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي الجديد سيحمل شارة قيادة نجوم الهلال والنصر فريق موسم الرياض أمام باريس سان جيرمان يوم الخميس المقبل في ختام "موسم الرياض" وسيظهر بالقميص رقم 7 لخوض مباراة نجوم النصر والهلال.

سيواجه رونالدو غريمه ميسي لأول مرة منذ انتقاله إلى النصر السعودي الشهر الماضي في مباراة ختام موسم الرياض.

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