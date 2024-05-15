الوكيل الإخباري - كشفت تقارير إعلامية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يجهز مفاجأة لنادي النصر السعودي بشأن مستقبله مع الفريق الأصفر.



وانضم رونالدو إلى النصر في يناير 2023 في صفقة انتقال حر، ويمتد عقده حتى يونيو 2025.



وقالت شبكة "توك سبورت" البريطانية يوم الثلاثاء، إن رونالدو سيمدد عقده لعام إضافي ليبقى بموجبه مع النصر حتى 2026، العام الذي سيشهد إقامة بطولة كأس العالم مناصفة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.



وأشارت الشبكة إلى أن مسؤولي لجنة التعاقدات في نادي النصر يريدون ضم نجم آخر من البرتغال بعد أن كونوا قاعدة جماهيرية كبيرة هناك بسبب رونالدو.



وبحسب الشبكة، فإن برونو فيرنانديز، نجم مانشستر يونايتد، هو أقرب الخيارات المحتملة، وقد ينضم في 2025، أو بنسبة أقل في العام الجاري.

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ويتصدر رونالدو حاليا ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 33 هدفا بفارق ثمانية أهداف عن أقرب ملاحقيه.



وبشكل عام، سجل رونالدو 62 هدفا في 66 مباراة مع النصر بكل البطولات.

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