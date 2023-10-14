السبت 14-10-2023
الوكيل الاخباري

الملك يؤكد للرئيس القبرصي ضرورة تسهيل إيصال المساعدات إلى غزة

لسبب يتعلق بمصر.. هل طلبت أميركا فعلاً تأجيل اجتياح غزة؟

المستشفى الميداني الأردني غزة / 75 يواجه ظروفاً صعبة

وقفة نصرة لفلسطين في لواء بني كنانة

كتائب القسام تصدر بلاغا عسكريا رقم 8

الصحة الفلسطينية: 2215 شهيدا و8714 مصابا في غزة

مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة العبيدات

"الصحفيين الأردنيين" تضع إمكانياتها تحت تصرف الزملاء الفلسطينيين

الأوقاف الفلسطينية تصدر توجيهًا شرعيًا بشأن نزوح أهالي غزة

افتتاح الجناح الأردني في معرض اكسبو الدوحة وإشادة بالعلاقات الأردنية القطرية

عاجل

كتائب القسام تصدر بلاغ عسكري رقم 8

السبت، 14-10-2023 12:56 م

رونالدو يحتفل بالتأهل.. ويوجه رسالة للجماهير

10202314103222891964249


الوكيل الإخباري - علق كريستيانو رونالدو، نجم منتخب البرتغال، على تأهل البحارة إلى يورو 2024، وحصوله على تكريم خاص قبل الفوز على سلوفاكيا (3-2).

وعزز "الدون" رقمه القياسي على مستوى المشاركات الدولية، حيث وصل إلى المباراة رقم 200 بقميص البحارة أمام سلوفاكيا، أمس الجمعة على ملعب الدراجاو، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024.

واحتفت الجماهير البرتغالية برقم رونالدو التاريخي قبل انطلاق المباراة، إذ رفعت لافتة ضخمة تحمل عبارة (CR 200).

كما حظي الهداف التاريخي لكرة القدم بتكريم على هامش اللقاء، حيث تسلم جائزة تقديرية بمناسبة وصوله للمئوية الثانية في مسيرته الدولية.

وفي هذا الصدد، نشر رونالدو عبر حسابه على "فيسبوك" صورا من المباراة، وكتب عليها: "نحن في يورو 2024! سعيد جدا بمساعدة البرتغال في الوصول إلى النهائيات مرة أخرى، في بطولة رائعة".

وأضاف: "شكر خاص للاتحاد البرتغالي لكرة القدم والجماهير الحاضرة في الملعب على هذا التكريم الجميل!".

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202314104947584122726

الأخضر السعودي يكرر سيناريو 2006

10202314101052857557454

4 صفقات تراود أحلام برشلونة في 2024

1020231495244803849495

ثنائية مبابي في هولندا تقود فرنسا إلى يورو 2024

102023149409403278445

المنتخب البرتغالي يحجز مقعداً في يورو 2024

102023149340895816348

مانشيني يستدعي مدافع النصر

1020231492417412629050

واقعة مؤسفة يتعرض لها ميسي خلال مباراة منتخب بلاده

أخبار متعلقة
102023111256790766157

تفاصيل تجديد عقد كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي

92023209953951706601

رونالدو يتعرض لإصابة قوية في مباراة برسيبوليس الإيراني (فيديو)

920231995242793523950

تصرف نبيل لرونالدو تجاه طفل إيراني (فيديو)

920231792436997223127

شاهد.. رونالدو كاد أن يسقط مصورا بالضربة القاضية

920231692156819509030

في أول مباراة لنيمار.. الهلال يمطر شباك الرياض بنصف دزينة من الأهداف

920231411120901368804

عودة النشامى من المعسكر الأوروبي فجر اليوم