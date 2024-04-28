رونالدو يحفز النصر برسالة قصيرة

الوكيل الإخباري - علق قائد فريق النصر، كريستيانو رونالدو، على فوز فريقه 0-1 على الخليج، السبت، بالجولة 29 من دوري روشن السعودي للمحترفين.



ونشر رونالدو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" صورا من المباراة، وعلق عليها: "سعيد بالفوز، وعلينا أن نستمر".



وعاد رونالدو لتشكيل النصر أمام الخليج، مساء السبت، بعدما غاب عن لقاء الفيحاء الماضي بسبب الإيقاف، إثر طرده أمام الهلال في نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.



ورفع النصر رصيده إلى 71 نقطة في وصافة الترتيب، خلف الهلال المتصدر بفارق 9 نقاط، علما بأن "الزعيم" له مباراة مؤجلة أمام الأهلي.



في المقابل، توقف رصيد الخليج عند 35 نقطة في المرتبة 11.



ومن المقرر أن يحل الخليج ضيفا على النصر في ملعب الأول بارك، يوم الأربعاء المقبل، في نصف نهائي كأس الملك.

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