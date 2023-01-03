رونالدو يخضع للكشف الطبي في النصر

الوكيل الإخباري - غادر البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنضم حديثا للنصر السعودي، مقر إقامته صباح اليوم، من أجل إجراء الكشف الطبي.



وتحرك رونالدو من فندق الإقامة، وسط احتفاء جماهيري كبير، لإجراء الفحوصات الطبية، وبدء رحلته مع العالمي.



وكان النصر افتتح الميركاتو الشتوي بالتعاقد مع النجم كريستيانو رونالدو لمدة سنتين ونصف مقابل راتب سنوي يبلغ 200 مليون يورو.



وحقق النصر مكاسب غير مسبوقة فور الإعلان الرسمي عن الصفقة، الجمعة الماضي، إذ تصدر عناوين الصحافة العالمية، ونتائج البحث عبر المحركات العالمية.



وكان رونالدو قد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بالتراضي، بعد هجومه اللاذع على إدارة الشياطين الحمر، والمدير الفني إريك تين هاج، في حوار تليفزيوني مع الصحفي بيرس مورجان.

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