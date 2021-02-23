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الثلاثاء، 23-02-2021 09:28 ص

رونالدو يخطف صدارة ترتيب هدافي الكالتشيو

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الوكيل الاخباري - سجل نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو ثنائية في 8 دقائق خلال إنتصار فريقه 3-0 على كروتوني ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

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وبات كروتوني الفريق رقم 78 الذي يتلقى هدفا من كريستيانو بين أندية الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى حيث لا يتفوق عليه سوى نجم ميلان، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، الذي سجل في شباك 79 ناديا طوال مسيرته في الملاعب منذ العام 2000.

 

وبعد ثنائية الدون أصبح ترتيب هدافي الكالتشيو على الشكل الآتي:

 

كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) 18 هدفاً.

روميلو لوكاكو (إنتر ميلانو) 17 هدفاً.

لويس مورييل (أتالانتا) 14 هدفاً.

تشيرو إيموبيلي (لاتسيو) 14 هدفاً.

زلاتان إبراهيوفيتش (ميلان) 14 هدفاً.

لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلانو) 13 هدفاً.

ملاعب


 




 

 


 

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