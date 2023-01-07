رونالدو يخوض أول مباراة مع النصر السعودي في هذا الموعد

الوكيل الإخباري - يترقب عشاق الكرة العالمية موعد المشاركة الأولى للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في منافسات الدوري السعودي للمحترفين بعدما نجح ناديه النصر السعودي في تسجيل الدون في قائمة الفريق الرسمية بدلا من الكاميروني فينسنت أبوبكر.



وأكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن إدارة نادي النصر استغنت عن أحد محترفي الفريق الأجانب فينسنت أبو بكر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لاكتمال عدد الأجانب الـ8، من أجل تسجيل البرتغالي كريستيانو رونالدو في قائمة "العالمي".



وأضافت الرياضية، أنه تمت مخالصة فينسنت أبو بكر أمس الجمعة قبل مباراة النصر أمام الطائي، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري السعودي.



وأشارت الصحيفة السعودية، إلى أن عقوبة إيقاف رونالدو لمباراتين، نتيجة قرار انضباطي من اتحاد اللعبة الإنجليزي، بدأت قبل لقاء الطائي، حيث سيتم إيقافه في مواجهتي الطائي والشباب، وستكون أولى مبارياته مع النصر ضد الاتفاق في الجولة الـ14، يوم 22 يناير الجاري، على ملعب مرسول بارك بالرياض.



وأوضحت صحيفة "عكاظ" أن فينسنت أبوبكر يمتلك عرضين أحدهما من مانشستر يونايتد والآخر من نادي فنربخشة التركي، ومن المحتمل أن يغادر فينسنت أبوبكر إلى النادي الانجليزي، لقوة العرض ورغبة النادي في كسب خدمات اللاعب.



وحقق النصر فوزا أمس، أمام الطائي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري السعودي للمحترفين.



ورفع النصر رصيده إلى 29 نقطة ليحافظ على صدارته لجدول دوري المحترفين بفارق 4 نقاط عن الشباب صاحب المركز الثاني.





وينتهي عقد فينسنت أبوبكر مع نادي النصر في يونيو 2024، وقد انضم إليه في صيف 2021 قادما من نادي بشكتاش.



وبدأ فينسنت أبوبكر 30 عاما، مسيرته مع نادي فالنسيان الفرنسي حتى انتقل لنادي لوريان في 2013 قبل أن ينضم لنادي بورتو.



وتبلغ القيمة السوقية لفينسنت أبوبكر 7 ملايين يورو، وخاض اللاعب مع النصر الموسم الماضي 24 مباراة، وأحرز 8 أهداف، وقدم 4 تمريرات حاسمة، في حين شارك هذا الموسم مع الفريق في 11 مباراة، أحرز خلالها 4 أهداف، وصنع هدفا واحدا.



وتألق فينسنت أبوبكر مع منتخب الكاميرون في منافسات كأس العالم 2022 بقطر، حيث شارك في 3 مباريات، سجل خلالها هدفين، وصنع هدف واحد.

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