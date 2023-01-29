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الأحد، 29-01-2023 04:39 م

رونالدو يدعو لاعبي مانشستر يونايتد إلى السعودية

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الوكيل الإخباري - دعا كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، بعض أصدقائه في مانشستر يونايتد لزيارته في السعودية.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن رونالدو يرى أنه لم يودع زملاءه في مانشستر يونايتد بشكل مناسب، بعد أن فسخ عقده فجأة مع الشياطين الحمر قبل كأس العالم 2022.

وأشارت إلى أن رونالدو على اتصال بأقرب أصدقائه في مانشستر يونايتد لمحاولة ترتيب زيارة إلى لشبونة أو دعوتهم إلى السعودية.

وسأل رونالدو زملاءه السابقين إذا كانوا مهتمين بمشاهدته يلعب مع فريقه الجديد، إذا سمحت الجداول الزمنية للمباريات بذلك.

وقال أحد المصادر المطلعة في مانشستر يونايتد: "ما يزال هناك عدد قليل من اللاعبين هنا لا يملكون سوى الاحترام لرونالدو، وشعروا بالحزن لانتهاء علاقته بالنادي، لأنهم لم يودعوه بشكل مناسب".

وأضاف: "لقد ترك رونالدو مؤخرا مجموعات الواتس الخاصة باللاعبين، لكنه وعد بالبقاء على اتصال مع عدد قليل منهم ودعاهم إلى منزله الجديد في لشبونة وإلى السعودية لمشاهدته مع النصر".

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