رونالدو يسخر من نجم الهلال في لقاء ديربي الرياض

الوكيل الإخباري - سخر قائد نادي النصر كريستيانو رونالدو من مهاجم الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش بعد إحراز الأخير هدف التعادل لفريقه في شباك "العالمي" أمس الجمعة في المرحلة الـ32 من الدوري السعودي.



وبدا نادي النصر في طريقه لتحقيق انتصار معنوي كبير حين تقدم على جاره اللدود الهلال بعد 23 ثانية فقط بتسديدة قوية للبرتغالي أوتافيو بعد تمريرة من مواطنه رونالدو، وذلك وحتى الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع حين خطف ميتروفيتش هدف التعادل القاتل من ركلة جزاء.



واحتفل المهاجم الصربي بهدفه على طريقته المعتادة من خلال قيامه بـ"حركة الجنون".



وعندما كان ميتروفيتش يحتفل بهدفه، ظهر رونالدو منفعلا في منتصف الملعب وقام بتقليد حركة احتفال المهاجم الصربي بطريقة كما لو كان يسخر منه.



وكان رونالدو ورفاقه في نادي النصر احتجوا بشدة على احتساب الحكم ركلة الجزاء التي ترجمها ميتروفيتش إلى هدف التعادل.

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وانتهى ديربي الرياض بالتعادل 1-1 ليرفع الهلال الذي حسم لقب الدوري السعودي للمرة الـ19 في تاريخه في الجولة الماضية، رصيده إلى 90 نقطة في الصدارة، وأبقى فارق الـ12 نقطة بينه والنصر الوصيف قبل جولتين على نهاية الموسم.

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