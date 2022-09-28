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الأربعاء، 28-09-2022 11:34 ص

رونالدو يشعل غضب جماهير البرتغال

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الوكيل الإخباري - أثار الأسطورة كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، غضب الجماهير البرتغالية، عقب مباراة إسبانيا بدوري الأمم الأوروبية. 

وخسرت البرتغال على أرضها أمام إسبانيا، بهدف دون رد، سجله ألفارو موراتا في الدقيقة 88، ليخطف منتخب لاروخا بطاقة التأهل لنصف النهائي. 

وعقب المباراة، لم يتمكن كريستيانو رونالدو من إخفاء غضبه بعد تلقي الخسارة القاتلة التي أخرجت فريقه من بطولة دوري الأمم.

وبدا على رونالدو عقب انتهاء المباراة علامات الغضب الشديد، حيث خلع شارة القيادة وألقاها أرضا خلال خروجه من أرض الملعب إلي غرف الملابس.

وأثارت تلك اللقطة غضب جماهير البرتغال الحاضرة في الملعب وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن ما فعله رونالدو ليس المرة الأولى، كما يمثل إهانة لدوره كقائد.

وسبق وأن قام رونالدو بنفس الواقعة، في شهر أبريل/نيسان من العام الماضي، وتحديدا عقب مواجهة صربيا، وإلغاء هدف صحيح له في الوقت القاتل.

وتأهلت إسبانيا رفقة منتخبات إيطاليا وهولندا وكرواتيا إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

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