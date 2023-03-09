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الخميس، 09-03-2023 02:27 م

رونالدو يطلب من المحيطين به في السعودية أن يكتموا سره 70 عاما.. فما القصة؟

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الوكيل الإخباري - ذكر موقع sport bible أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، يضع بندا غريبا في عقود الموظفين الذين يعملون تحت إمرته، كما فرضه على أفراد عائلته.

ويعمل لدى رونالدو عشرات الموظفين، لدرجة أنهم يشغلون ما مجموعه 17 غرفة، في جناح فاخر، بفندق "فورسيزونز"، الكائن بالعاصمة السعودية الرياض.

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ويحرص كريستيانو رونالدو بشدة على أن تكون حياته الشخصية والخاصة بعيدة عن أعين الصحافة وفضول العامة، لذا فإنه يريد أن يكون أكثر ثقة بالمحيطين به.


ووفقا للموقع، يتوجب على الموظفين العاملين لدى "الدون" التوقيع على وثيقة خاصة، تمنعهم من إفشاء أي سر عن حياته الخاصة.


وأكد الموقع أن هذا البند أو الاتفاقية تسمى "عدم إفشاء"، وتصل مدتها إلى 70 عاما.

وتنص هذه الاتفاقية على التالي: "لا يمكن الكشف عن أي شيء يتعلق بحياة كريستيانو رونالدو الخاصة إلا بعد 70 عاما من وفاة اللاعب، أو آخر أقاربه".


ويشير الموقع إلى أن هذا البند ينطبق أيضا على أبنائه الخمسة وهم: كريستيانو جونيور، والتوأمان إيفا وماتيو، وألانا مارتينا وبيلا، وشريكته الأرجنتينية جورجينا رودريغيز.

كما ينطبق الأمر ذاته على أم كريستيانو جونيور، التي ما زالت مجهولة للجميع وعن ابنها حتى الآن، وكذلك أم التوأمين إيفا وماتيو، التي لا يعرفها سوى "الدون" أيضا.

أما ألانا مارتينا وبيلا فأمهما معروفة للجميع، وهي جورجينا رودريغيز.


ومن أبرز موظفي كريستيانو رونالدو، شخص يدعى جونكالو سالغادو، وهو أحد حراسه الشخصيين ومقاتل سابق في الفنون القتالية المختلطة.

كما عزز أفضل لاعب في العالم خمس مرات أمنه، بالتعاقد مع التوأمين سيرجيو وخورخي راماليرو، وهما من عناصر القوات الخاصة في الجيش البرتغالي، وخدما في القوات الدولية خلال الحرب الأمريكية على أفغانستان.

ويرافق سيرخيو وخورخي عائلة كريستيانو رونالدو في كل المناسبات، العائلية والعامة أيضا، كما تواجدا خلال تصوير الفيلم الوثائقي الذي أنتجته منصة نتفليكس العالمية، عن جورجينا في عام 2022.

 

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