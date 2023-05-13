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السبت، 13-05-2023 01:42 م

رونالدو يظهر بساعة قيمتها 530 ألف ريال

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الوكيل الإخباري - ظهر كريستيانو رونالدو مهاجم النصر، مؤخرًا بساعة تبلغ قيمتها 530 ألف ريال سعودي.

وكشفت تقارير أن ساعة رونالدو لا يوجد منها سوى 100 قطعة فقط في العالم. ومن المعروف عن رونالدو اقتناءه لعدد من الساعات الفاخرة والنادرة، فهو يمتلك ساعة من ماركة جيرارد بيريجو “Planetarium Tri-Axial”، وتصل قيمتها إلى 1.7 مليون دولار.

ومن مجموعته أيضًا، ساعة أخرى خضراء من ماركة جاكوب “Caviar Flyin Tourbillon” وظهر بها بمناسبة انتقاله إلى صفوف النصر، وهي مصنوعة من الذهب الأبيض ومرصعة بأحجار من الزمرد، وتساوي 630 ألف جنيه إسترليني.

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