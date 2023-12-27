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الأربعاء، 27-12-2023 04:25 م

رونالدو يعادل رقم عمر السومة ويزحف نحو تحطيم الرقم القياسي لحمد الله

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الوكيل الإخباري - عادل كريستيانو رونالدو رقم عمر السومة مهاجم أهلي جدة السابق، فيما اقترب من الرقم القياسي لعبد الرزاق حمد الله الذي سجل أكبر عدد من الأهداف في عام ميلادي واحد في الدوري السعودي.

وأحرز رونالدو هدفين ليقود فريقه النصر للفوز على الاتحاد 5-2 أمس الثلاثاء في مباراة مؤجلة من الجولة الـ17 من الدوري السعودي.

ورفع رونالدو بهذين الهدفين رصيده إلى 19 هدفا في صدارة قائمة هدافي الدوري السعودي في الموسم الحالي.

كما وصلت أهداف النجم البرتغالي إلى 33 هدفا مع النصر في الدوري السعودي في عام 2023.

وعادل رونالدو رقم النجم السوري عمر السومة، الذي أحرز نفس العدد من الأهداف (33 هدفا) في دوري المحترفين السعودي عام 2016 مع فريقه السابق أهلي جدة، كثاني أكثر لاعب يسجل أهدافا في عام ميلادي واحد بالمسابقة.

ويتصدر المهاجم الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله قائمة هدافي الدوري السعودي في عام ميلادي واحد، حيث سجل 35 هدفا عام 2019 عندما كان يدافع عن ألوان نادي النصر.

ويمكن لرونالدو أن يعادل أو يكسر رقم حمد الله السبت المقبل عندما يلعب النصر ضد التعاون ضمن الجولة 19 من الدوري السعودي للمحترفين.

وستكون مواجهة التعاون آخر مباراة لرونالدو في 2023

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