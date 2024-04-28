رونالدو يعزز صدارة قائمة سلبية

الوكيل الإخباري - عزز كريستيانو رونالدو، قائد النصر، صدارته لقائمة سلبية في الدوري السعودي للمحترفين، بعد نهاية الجولة 29 من المسابقة.

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وعاد رونالدو للمشاركة مع النصر ضد الخليج أمس السبت بعد انتهاء إيقافه، ليقوده لانتزاع فوز صعب بنتيجة 1-0.



لكن الدون أهدر 3 فرص تهديفية كبرى خلال المباراة، ليعزز رصيده من الفرص المهدرة على مدار الموسم.



وبعد مباراة الخليج، ابتعد رونالدو بصدارة قائمة أكثر اللاعبين إهدارا للفرص ب26 فرصة، حسب شبكة "سوفا سكور" المتخصصة.



ويأتي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال، الغائب بسبب الإصابة، في المركز الثاني ب19 فرصة كبرى مهدرة، ويحتل موسى ديمبيلي، نجم الاتفاق، المركز الثالث، ب18 فرصة.



يذكر أن رونالدو يحتل صدارة هدافي الدوري ب29 هدفا، متقدما على ميتروفيتش، الذي سجل 22 هدفا، ويأتي في المركز الثالث عبدالرزاق حمدالله، مهاجم اتحاد جدة، ب19 هدفا.

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