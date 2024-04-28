الأحد 28-04-2024
الوكيل الاخباري
 

الفراية يرأس اجتماعا لمتابعة جهود إزالة الاعتداءات على مصادر المياه

رئيس مجلس الدوما الروسي: واشنطن تضحّي بالآخرين للحفاظ على القطب الواحد

حوارية في البلقاء حول شراكة الحكومة المفتوحة

سموتريتش لنتنياهو: إذا ألغيت اجتياح رفح فهذا يعني نهاية حكومتك

تنشيط السياحة تصادق على التقرير السنوي والقوائم المالية 2023

مسؤول بحماس: غداً الاثنين سيتم تسليم الرد على مقترح الهدنة الجديد

الخصاونة يلتقي نظيره الماليزي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض

مؤتمر جراحة السُمنة يوصي بعدم صرف أدوية التنحيف دون استشارة طبية

مقتل شخص بحادث إطلاق نار غربي ألمانيا

اللجنة الوزارية المشتركة تؤكد رفضها أي عملية عسكرية في مدينة رفح

الأحد، 28-04-2024 03:32 م

رونالدو يعزز صدارة قائمة سلبية

4202428145937582020595 (3)


الوكيل الإخباري - عزز كريستيانو رونالدو، قائد النصر، صدارته لقائمة سلبية في الدوري السعودي للمحترفين، بعد نهاية الجولة 29 من المسابقة.

اضافة اعلان


وعاد رونالدو للمشاركة مع النصر ضد الخليج أمس السبت بعد انتهاء إيقافه، ليقوده لانتزاع فوز صعب بنتيجة 1-0.

لكن الدون أهدر 3 فرص تهديفية كبرى خلال المباراة، ليعزز رصيده من الفرص المهدرة على مدار الموسم.

وبعد مباراة الخليج، ابتعد رونالدو بصدارة قائمة أكثر اللاعبين إهدارا للفرص ب26 فرصة، حسب شبكة "سوفا سكور" المتخصصة.

ويأتي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال، الغائب بسبب الإصابة، في المركز الثاني ب19 فرصة كبرى مهدرة، ويحتل موسى ديمبيلي، نجم الاتفاق، المركز الثالث، ب18 فرصة.

يذكر أن رونالدو يحتل صدارة هدافي الدوري ب29 هدفا، متقدما على ميتروفيتش، الذي سجل 22 هدفا، ويأتي في المركز الثالث عبدالرزاق حمدالله، مهاجم اتحاد جدة، ب19 هدفا.

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
4202428151641744377895

تعرف إلى ترتيب هدافي دوري المحترفين الأردني

4202428144713351580699

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

420242891250876634152

صلاح عن اشتباكه مع كلوب: كلماتي ستشعل النيران

42024289151572711900

رونالدو يحفز النصر برسالة قصيرة

420242882638680023936

لعنة الإصابات تضرب بايرن قبل موقعة الريال

420242875915767779109

ميلان يتعادل مع يوفنتوس ويبقى بعيداً عنه

أخبار متعلقة
42024289151572711900

رونالدو يحفز النصر برسالة قصيرة

420244132127501910819

بالأرقام.. رونالدو يحرج أساطير كرة القدم

42024302950267159051

أول رسالة من رونالدو بعد هاتريك أبها

42024214423735736603

رونالدو يستعد لإنجاز تاريخي في الدوري السعودي

3202431131240619527767

تعليق ناري من العويران بعد لقاء الهلال

320243103255714052207

توهج كريستيانو يقود النصر لسحق الطائي