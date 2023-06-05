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الإثنين، 05-06-2023 01:39 م

رونالدو يعلق على أنباء انتقال ميسي للدوري السعودي!

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الوكيل الإخباري - علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي على إمكانية انضمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ونجوم آخرين للدوري السعودي.

وسئل رونالدو في لقاء مصور مع رابطة الدوري السعودي لمحترفي كرة القدم عن الكلمات التي يرغب في توجيهها للاعبين الذين يفكرون في الانضمام للدوري السعودي (على غرار ميسي وثنائي ريال مدريد كريم بنزيما ولوكا مودريتش ونجوم آخرين)، فأجاب “الدون” قائلا: “الأسماء الكبيرة واللاعبون الكبار أو الشباب، جميعهم مرحب بهم. الدوري سيتحسن في حال قدومهم”.

وينتهي تعاقد ميسي (35 عاما) مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان في 30 يونيو الجاري، وهناك تكهنات بإمكانية انتقاله إلى نادي الهلال السعودي الذي قدم له عرضا هو الأضخم في تاريخ كرة القدم.

ووفقا لوسائل إعلام إسبانية، فإن الهلال عرض على النجم الأرجنتيني عقدا يتضمن حصوله على 1.2 مليار يورو على مدار عامين أو 600 مليون يورو سنويا، أي أكثر من ضعف ما يحصل عليه رونالدو حاليا مع النصر السعودي.

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