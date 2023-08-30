رونالدو يعلق على اكتساح الشباب

الوكيل الإخباري - عبر البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، عن سعادته بالفوز الكبير الذي تحقق على حساب الشباب، الثلاثاء، ضمن لقاءات الجولة الرابعة لدوري "روشن".



وسجل رونالدو هدفين من ركلتي جزاء، وصنع آخر لزميله السنغالي ساديو ماني، خلال الفوز برباعية نظيفة.



ونشر رونالدو عبر حسابه على "إنستجرام"، صورًا له من احتفالاته خلال المباراة، وكتب عليها: "يا لها من أجواء مذهلة في ملعبنا. سعيد جدًا بالاحتفال بهذا الفوز مع جماهيرنا. أداء رائع من الفريق".



ويعتلي رونالدو صدارة هدافي الدوري السعودي، برصيد 5 أهداف، ويليه زميله ساديو ماني، برصيد 4 أهداف.



وقاد رونالدو النصر قبل أسبوعين، للتتويج بكأس الملك سلمان (البطولة العربية)، بعد الفوز على الغريم التقليدي الهلال 2-1.



وانضم رونالدو للنصر، في يناير/كانون الثاني الماضي، بعد فسخ تعاقده مع ناديه السابق مانشستر يونايتد.

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