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الأربعاء، 21-12-2022 04:23 م

رونالدو يفجر غضب مدرب سبورتنج

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الوكيل الإخباري - رفض مدرب سبورتنج لشبونة روبن أموريم، الإدلاء بأي تعليقات جديدة بخصوص احتمال تعاقد النادي مع لاعبه السابق كريستيانو رونالدو.

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وسئل أموريم ومسؤولي سبورتنج كثيرا حول إمكانية انتقال النجم البرتغالي إليه في يناير/كانون الثاني المقبل.

لكن مدرب سبورتنج بدا منزعجا من تكرار الأسئلة حول الأسطورة البرتغالية، وقال بنبرة غاضبة في تصريحات نقلتها صحيفة ذا صن البريطانية: "كان رونالدو في قطر، وأتيحت لكم الفرصة لسؤاله ولم تفعلوا. لقد سئلت 500 مرة وأجبت بالفعل".

وارتبط رونالدو بالعودة إلى سبورتنج، منذ طلبه الرحيل عن  مانشستر يونايتد في يوليو/تموز الماضي.  

وما يزال هناك احتمال للتوقيع مع الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات، بعدما فسخ رونالدو عقده مع مانشستر يونايتد بالتراضي الشهر الماضي.

وتحدثت تقارير صحفية في وقت سابق عن قرب انتقال رونالدو إلى النصر السعودي، مقابل أجر سنوي قياسي.

 

 

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