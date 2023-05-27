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السبت، 27-05-2023 12:28 م

رونالدو يفوز بجائزة الهدف الذي سجد من أجله (فيديو)

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الوكيل الإخباري - حصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر، على جائزة أفضل هدف في مباريات الجولة الثامنة والعشرين من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.

واقتنص رونالدو هدف الفوز لفريق "العالمي" في مرمى ضيفه الشباب، بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة 59 من عمر المباراة التي جمعتهما الثلاثاء الماضي، على ملعب "مرسول بارك" بالعاصمة الرياض.

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واحتفل النجم البرتغالي "صاروخ ماديرا" مع زملائه بهدف الفوز، قبل أن يسجد، ليحتفل لأول مرة في تاريخه بهذه الطريقة المثيرة.


وطرح دوري "روشن" ثلاثة أهداف على الجماهير، عبر استفتاء، لاختيار هدف الجولة، من بين هدف رونالدو في شباك الشباب، وهدف البرازيلي رومارينهو مهاجم الاتحاد في مرمى الباطن، وهدف الأرجنتيني كريستيان جوانكا لاعب نادي الشباب في مرمى فريق النصر.


ووفقا للحساب الرسمي لدوري "روشن" للمحترفين على موقع "تويتر"، فقد حصد هدف رونالدو 43% من أصوات المشاركين في الاستفتاء، فيما جاء هدف رومارينهو في المركز الثاني برصيد 32.8% من الأصوات، ومن ثم هدف جوانكا الذي حصل على 24.2% وحل ثالثا.

 

 

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