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الأحد، 03-09-2023 12:05 م

رونالدو يقتحم تاريخ الدوري السعودي برقم قياسي

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الوكيل الإخباري - واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تحقيق الأرقام القياسية في الدوري السعودي، بعد أن سجل هدفا وصنع هدفين أمام الحزم (5-1)، ضمن الجولة الخامسة من المسابقة.

وبات الدون أول لاعب في تاريخ الدوري يساهم في 10 أهداف خلال أول 5 جولات، (سجل 6 وصنع 4)، إذ تبلغ مساهماته 70% من أهداف النصر (15).

وتربع رونالدو على صدارة هدافي الدوري برصيد 6 أهداف، بجانب تصدره لأكثر لاعب قدم تمريرات حاسمه (4)، متساويا مع زميله عبد الرحمن غريب.

ورفع هدف الدون في مرمى الحزم رصيده التهديفي إلى 850 هدفا في مسيرته الاحترافية مع الأندية والمنتخب.

وخاض كريستيانو 20 مباراة مع النصر، سجل خلالها 20 هدفا، وقدم 6 تمريرات حاسمة.

وأصبح الحزم تاسع فريق بدوري المحترفين تهتز شباكه بواسطة الدون، بعد الفتح والوحدة وضمك والشباب والعدالة وأبها والرائد والطائي.

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