رونالدو يقرر الرحيل عن يوفنتوس بعد يورو 2020

الوكيل الاخباري - قرر كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، الرحيل عن السيدة العجوز، بعد إنتهاء مشاركته مع البرتغال في بطولة الأمم الأوروبية “يورو 2020”.

اضافة اعلان



دي مارزيو الصحفي الشهير بشبكة “سكاى إيطاليا” قال، إن رونالدو إتخذ قراره بالرحيل عن يوفنتوس الصيف المقبل، وعقب إنتهاء مشاركته مع منتخب البرتغال في بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020”.



وأضاف، إن يوفنتوس بدأ فعلياً في تجهيز خطط الموسم الجديد 2021-2022، بدون تواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.



وتابع، إن خورخي مينديز وكيل أعمال النجم البرتغالي رونالدو، أجري إتصالات هاتفية، بإدارة يوفنتوس من أجل معرفة مطالبهم المالية في صفقة بيع “الدون”.



وأكدت الشبكة، إن مان يونايتد وباريس سان جيرمان، هما الأكثر إهتماماً بضم كريستيانو رونالدو، لكن راتبه يمثل العائق الوحيد امام إتمام الصفقة.



إختتمت، إنه في حالة موافقة رونالدو على الإنتقال إلى مانشستر يونايتد أو باريس سان جيرمان، سيكون مطالباً بتخفيض راتبه السنوي.

ملاعب