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السبت، 19-08-2023 12:31 م

رونالدو يقود النصر أمام التعاون

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الوكيل الإخباري - يستضيف نادي النصر الجمعة، ضيفه التعاون، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.

وستبدأ المباراة في تمام الساعة (21:00) بالتوقيت المحلي، على ملعب "الأول بارك - ALAWWAL Park" بالعاصمة الرياض.

وسيبدأ البرتغالي لويس كاسترو (61 عاما) المدير الفني لنادي النصر، بالتشكيلة الأساسية التالية:

33- وليد عبد الله

2- سلطان الغنام

78- علي لاجامي

5- عبد الإله العمري

13- جيسلان كونان

17- عبد الله الخيبري

77- مارسيلو بروزوفيتش

6- سيكو فوفانا

94 أندرسون تاليسكا

10- ساديو ماني

7- كريستيانو رونالدو.


بينما اختار البرازيلي بريكليس شاموسكا (57 عاما) المدير الفني لنادي التعاون، التشكيلة الأساسية التالية لفريقه لمواجهة "العالمي":

1- مايلسون

15- عبد الملك العييري

23- وليد الأحمد

4- جيرتو

14- حسن كادش

42- معاذفقيهي

18- أشرف المهديوي

24- فلافيو

10- ألفارو ميدران

16- ماتيوس كاسترو

3- تاوامبا.

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واستهل نادي النصر مشواره في الموسم الجديد لدوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين (2023-2024)، بهزيمة مؤثرة أمام مضيفه الاتفاق (1-2) في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الاثنين الماضي، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.


وغاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن نادي النصر بسبب إصابة تلقاها في الشوط الإضافي الثاني من المباراة النهائية لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، والتي حسم لقبها "صاروخ ماديرا" لفريقه بإحرازه هدفين في مرمى نادي الهلال السعودي (2-1) يوم السبت الماضي.

 

ملاعب 

 

 

 

 




 

 


 

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