رونالدو يقود النصر أمام العدالة لخطف صدارة الدوري السعودي

الوكيل الإخباري - يقود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادى النصر السعودي، فريقه عندما يحل ضيفا ثقيلا علي العدالة في المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة 22 لموسم 2022-23 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في مدينة الهفوف في تمام العاشرة مساءً.





ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 49 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن الاتحاد المتصدر 50 نقطة، فيما يقع العدالة فى المركز 15 وقبل الأخير في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة.



ويسعي النصر للفوز وخطف نقاط المباراة لاعتلاء الصدارة مؤقتًا ومطاردة الاتحاد متصدر جدول الترتيب، من أجل الاحتفاظ بكامل حظوظه لتحقيق لقب الدوري السعودي.



وأعلن النصر جاهزية الثلاثي عبدالرحمن غريب وسامي النجعي، بالإضافة إلى الحارس نواف العقيدي، بعد تماثل الثلاثي للشفاء ومشاركتهم بصورة طبيعية في التدريبات الجماعية للفريق.





ومن المتوقع أن تكون المباراة صعبة على النصر، حيث يواجه فريق العدالة الذي يتمتع بمهارات فنية عالية ويسعى للعودة إلى طريق الانتصارات.



ويأتي تشكيل النصر المتوقع لمواجهة العدالة كتالي:



حراسة المرمى: نواف العقيدي.



خط الدفاع: سلطان الغنام ،عبدالاله العمري ،الفارو ،جيسلان كونان .



خط الوسط: عبدالله الخيبري ،لويز جوستافو ، عبد الحميد الصليهم.





خط الهجوم: عبد الرحمن غريب ، كريستيانو رونالدو ، اندرسون تاليسكا.

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