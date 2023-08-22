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الثلاثاء، 22-08-2023 04:35 م

رونالدو يقود النصر أمام شباب الأهلي من أجل مقعد في دور المجموعات

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الوكيل الإخباري -  يتطلع النصر بقيادة كريستيانو رونالدو إلى تعويض بدايته المخيبة في الدوري السعودي، من خلال بلوغ دور المجموعات لدوري أبطال آسيا عندما يستقبل شباب الأهلي الإماراتي في الملحق المؤهل.

وتنطلق أحداث المباراة مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة 20:20 بتوقيت السعودية، الـ17:20 بتوقيت غرينيتش، على ملعب "مرسول بارك" في الرياض.

ويعول النصر، فضلا عن نجمه البرتغالي رونالدو (38 عاما) أفضل لاعب في العالم خمس مرات، على كوكبة من نجومه الجدد القادمين بصفقات باذخة، على غرار السنغالي ساديو ماني، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، الإيفواري سيكو فوفانا، ومواطنه غيسلان كونان الذي سيحل بدلا من البرازيلي أليكس تيليس المصاب.

وكانت أبرز مشاركة للنصر في دوري أبطال آسيا عام 1995 عندما حل وصيفا، وعامي 2020 و2021 عندما بلغ نصف النهائي، فيما بلغ شباب الأهلي النهائي عام 2015 عندما خسر أمام غوانغجو إيفرغراند الصيني.

وبدأ النصر الموسم الجديد بصورة مثالية، حيث توج بلقب بطولة الأندية العربية على أرضه، لكنه قدم بداية سيئة جدا في الدوري المحلي حيث خسر أول مباراتين أمام الاتفاق 1-2 والتعاون 0-2.

في المقابل، لن تكون مهمة شباب الأهلي سهلة في سعيه للتأهل الرابع على التوالي والعاشر في تاريخه إلى دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ويفتقد شباب الأهلي في لقاء اليوم، هدافه في الموسم الماضي الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا الذي استبعد لأسباب مجهولة عن قائمة البعثة المسافرة إلى الرياض

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