رونالدو يقود النصر لتخطي أهلي جدة

الوكيل الإخباري - حقق النصر فوزًا صعبًا على الأهلي، بهدف مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.



وبهذه النتيجة وسع النصر، الفارق في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي؛ حيث رفع رصيده إلى 56 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن النادي الأهلي "الثالث".



وفي الدقيقة 42 سجل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، هدفًا رائعًا للغاية؛ لكن حكم المباراة قام بإلغائه، بعد العودة إلى تقنية الفيديو "فار"، التي أثبتت أن اللاعب كان في حالة تسلل.



وجاء هدف اللقاء الوحيد عند الدقيقة 68 بعد ان احتسب الحكم ضربة جزاء نفذها رونالدو بنجاح.

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