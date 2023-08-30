رونالدو يقود النصر لفوز ساحق على الشباب (فيديو)

الوكيل الإخباري - ألحق نادي النصر هزيمة ساحقة بضيفه الشباب (4-0) في "ديربي" العاصمة الرياض، الذي جمعهما الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري "روشن" لكرة القدم للمحترفين.



وأحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين متتاليين "للعالمي" من ركلتي جزاء في الدقيقتين (13، و38)، قبل أن يصنع الهدف الثالث لزميله المهاجم السنغالي ساديو ماني عند الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول.



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بينما سجل المدافع سلطان الغنام الهدف الرابع من متابعة لكرة مرتدة من القائم بعد تسديدة "صاروخ ماديرا" أيضا، بحلول الدقيقة 80 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "الأول بارك" بالعاصمة الرياض.



وسجل كريستيانو رونالدو هدفا رائعا برأسه في الدقيقة 20، ولكن الحكم الدولي الأمريكي إسماعيل الفتح، المنحدر من أصول مغربية، ألغاه بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو "VAR"، بداعي وجود عملية الدفع من قبل "صاروخ ماديرا" ضد أحد مدافعي الشباب.



كما حصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على فرصة تسجيل "الهاتريك" في ثاني مباراة على التوالي، لكنه منح الكرة لزميله عبد الرحمن الغريب لتنفيذها، وارتدت كرة الأخير من القائم.



وأكمل نادي الشباب المواجهة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 78 بعد طرد نجمه الأرجنتيني إيفر بانيغا.



وحقق نادي النصر انتصاره الثاني على التوالي في الموسم الحالي للدوري (2023-2024) بعد هزيمتين متتاليتين، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، ويتقدم إلى المركز السادس في جدول ترتيب الدوري.

في المقابل، توقف رصيد نادي الشباب عند نقطتين فقط، وتراجع إلى المركز السابع عشر على سلم الترتيب.

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