الثلاثاء 06-12-2022
الوكيل الاخباري

المواصفات تكشف نسبة الخطأ في القبانات التي تحمل شهادات معايرة

إضراب سائقي التطبيقات الذكية عن العمل اعتباراً من الغد

أبو عاقولة يحذر من تلف بضائع في الميناء بسبب إضراب الشاحنات

تفاصيل إصابة ضابط صف خلال مداهمة لتجار مخدرات في الشونة الجنوبية

امتحانات الشامل النظرية الأربعاء والنتائج مطلع الشهر القادم

أكثر من 41 ألف طالب وافد يدرسون في الجامعات الأردنية

النقل البري: مراجعة أجور النقل مطلع 2023

اجتماع نيابي حكومي حول المنح والقروض الجامعية الأسبوع المقبل

العسعس: نظام الفوترة سيسهل الحصول على الرديات

بعد تحذيرات من تدهور العلاقة مع الدوحة.. مستشار ألمانيا يهاتف أمير قطر

الثلاثاء، 06-12-2022 04:10 م

رونالدو يقود ترسانة البرتغال أمام سويسرا

1220226132924748511422


الوكيل الإخباري - يلتقي منتخب البرتغال مع سويسرا، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب لوسيل، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس العالم "قطر 2022".

اضافة اعلان

وتأهل المنتخب البرتغالي إلى هذا الدور عقب احتلال صدارة المجموعة الثامنة، بينما جاءت سويسرا في وصافة المجموعة السابعة خلف البرازيل.

ووفقًا لشبكة "whoscored"، فإن التشكيلة المتوقعة للمنتخبين في مباراة اليوم، كالآتي:

البرتغال

حراسة المرمى: كوستا.

الدفاع: جوريرو - بيبي - دياز - كانسيلو.

الوسط: نيفيز - كارفاليو - سيلفا.

الهجوم: برونو فيرنانديز - رونالدو - جواو فيليكس.

سويسرا

حراسة المرمى: سومير.

الدفاع: ودمير - أكانجي - إيلفيدي - ريكاردو رودريجيز.

الوسط: فريلير - تشاكا - سو.

الهجوم: شاكيري - إمبولو - فارجاس.

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
122022613938910869858

نيمار ينضم لقائمة استثنائية رفقة بيليه ورونالدو

638f1d504c59b749385c7066

قطر تزف خبرا سارا للمواطنين والمقيمين في الدول الخليجية

1220226125452519639751

هل تزأر "أسود الأطلس" أمام إسبانيا الليلة؟

638f03ff4c59b751b63e4724

لماذا زار مبابي مقر إقامة منتخب المغرب قبل لقاء إسبانيا؟ (فيديو)

122022611530905662961 (2)

القنوات المجانية الناقلة لمباراة المغرب وإسبانيا

1220226112527821610662

بركلة في الوجه.. صامويل إيتو يعتدي على مشجع جزائري في قطر (فيديو)

أخبار متعلقة
11202229111325793054319

الفيفا يحسم الجدل حول هدف كريستيانو رونالدو في أوروغواي

1120222291433357043817

يوم مثير للعرب في مونديال قطر.. مواعيد مباريات اليوم بينها مواجهة السعودية والأرجنتين

11202221113756685762935

ماني يوجه رسالة مؤثرة لزملائه ومشجعيه

1120222113555751720442

من هو غانم المفتاح الذي افتتح مونديال قطر بتلاوة القرآن الكريم؟

1120222111510961865199

إنجلترا تستهل مشوارها في المونديال أمام إيران بقيادة كيروش

1120222011307580782615

التشكيلة المتوقعة لمباراة قطر والإكوادور في افتتاح المونديال