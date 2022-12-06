رونالدو يقود ترسانة البرتغال أمام سويسرا

الوكيل الإخباري - يلتقي منتخب البرتغال مع سويسرا، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب لوسيل، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس العالم "قطر 2022".





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وتأهل المنتخب البرتغالي إلى هذا الدور عقب احتلال صدارة المجموعة الثامنة، بينما جاءت سويسرا في وصافة المجموعة السابعة خلف البرازيل.



ووفقًا لشبكة "whoscored"، فإن التشكيلة المتوقعة للمنتخبين في مباراة اليوم، كالآتي:



البرتغال



حراسة المرمى: كوستا.



الدفاع: جوريرو - بيبي - دياز - كانسيلو.



الوسط: نيفيز - كارفاليو - سيلفا.



الهجوم: برونو فيرنانديز - رونالدو - جواو فيليكس.



سويسرا



حراسة المرمى: سومير.



الدفاع: ودمير - أكانجي - إيلفيدي - ريكاردو رودريجيز.



الوسط: فريلير - تشاكا - سو.



الهجوم: شاكيري - إمبولو - فارجاس.

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