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الثلاثاء، 23-02-2021 09:19 ص

رونالدو يقود يوفنتوس لتخطي كروتوني وخطف المركز الثالث

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الوكيل الاخباري - قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس لتخطي كروتوني متذيل الترتيب بنتيجة 3 - 0 في اللقاء الذي جمع بينهما في ختام الجولة 23 من الكالتشيو الايطالي.

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يوفنتوس رفع رصيده الى 45 نقطة في المركز الثالث مقلصا الفارق مع ميلان الثاني الى 4 نقاط و 8 نقاط مع انتر المتصدر.

اليوفي عانى بعض الشيء في الشوط الاول وسط تكتل دفاعي من لاعبي كروتوني الا ان الهدف الاول الذي سجله رونالدو من تمريرة اليكس ساندرو منح اريحية لرجال المدرب بيرلو الذين اضافوا الهدف الثاني من راسية رونالدو المتقنة لينتهي الشوط 2 - 0 لليوفي.

في الشوط الثاني حاول كروتوني التقدم الى الامام فعاقبه اليوفي بهدف ثالث باقدام الاميركي ماكيني لتنتهي المواجهة 3 -0 ليوفنتوس.

يذكر ان رونالدو بهدفيه في مرمى كروتوني يكون قد سجل في جميع الاندية الايطالية.

ملاعب


 




 

 


 

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