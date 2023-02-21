رونالدو ينتقل إلى قصره الجديد في الرياض

الوكيل الإخباري - انتقل كريستيانو رونالدو وعائلته من الإقامة في فندق فاخر في ناطحة سحاب في الرياض إلى أول منزل يقيم فيه بالمملكة حتى يتمكن من استضافة والدته.



وخرج رونالدو، من جناحه في فندق فورسيزونز كينغدوم سنتر الفخم قبل أن تسافر والدته دولوريس أفيرو إلى الرياض.



وفي مطلع الأسبوع الحالي، ذهبت دولوريس أفيرو إلى قصر رونالدو الجديد الذي يقيم فيه مع صديقته جورجينا رودريغيز وأطفالهما، حيث استقر في منزله الراقي الجديد.



ونقلت صحيفة “ذا صن” البريطانية عن مصادر أن النجم غادر الفندق الذي كان يقيم فيه مع أسرته إلى الإقامة في قصره بالرياض.

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