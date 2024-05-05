رونالدو يوجه رسالة إلى جماهير النصر

الوكيل الإخباري - وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، رسالة إلى جماهير فريقه، بعد تسجيله هاتريك خلال الفوز على الوحدة (6-0)، مساء السبت على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة ال30 من الدوري السعودي للمحترفين.



ونشر رونالدو، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، صورا من المباراة، وعلق عليها قائلا: "شعور رائع، شكرا للفريق والمشجعين".



وسجل "الدون" اليوم ثلاثيته السادسة مع النصر، وال66 على مدار مسيرته الكروية.



كما وصل رونالدو إلى الهدف رقم 32، مبتعدا بصدارة هدافي الدوري السعودي، هذا الموسم.



يذكر أن النصر بعد الفوز على الوحدة، رفع رصيده إلى 74 نقطة، في المركز الثاني بفارق 9 نقاط عن الهلال المتصدر، الذي لعب مباراة أقل، بينما تجمد الفريق الخاسر عند 32 نقطة، في المركز الثاني عشر.

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