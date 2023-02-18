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السبت، 18-02-2023 12:45 م

رونالدو يوجه رسالة بعد فوز النصر على التعاون

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الوكيل الإخباري - أعرب البرتغالي كرستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن سعادته بفوز فريقه على التعاون، والعودة إلى صدارة دوري روشن السعودي.

وحقق النصر فوزًا على نظيره التعاون بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي "موسم 2022-2023".

ونشر رونالدو رسالة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جاءت على النحو التالي..
"قمة الدوري و3 نقاط هامة! عمل جماعي عظيم".

ولعب كرستيانو رونالدو دورًا كبيرًا في قيادة النصر للفوز على التعاون، حيث صنع تمريرتين حاسمتين إلى عبد الرحمن غريب وعبد الله مادو اللذين سجلا هدفي النصر في المباراة.

ورفع النصر رصيده إلى 40 نقطة، ليتزعم صدارة ترتيب دوري روشن السعودي، بفارق الأهداف عن الاتحاد "الوصيف" والشباب "الثالث".

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