رونالدو يوجه رسالة للشعب المغربي

الوكيل الإخباري - وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رسالة دعم للشعب المغربي، بعد الزلزال الذي ضرب البلاد، الجمعة، وراح ضحيته أكثر من ألفي شخص في حصيلة أولية.



ونشر النجم البرتغالي المحترف في صفوف نادي النصر السعودي، عبر خاصية "ستوري" في منصة "إنستغرام"، صورة للعلم المغربي وكتب: "أتقدم بأحر التعازي لأسر وأصدقاء جميع الذين فقدوا أرواحهم في الزلزال الذي ضرب المغرب"، مضيفا: "أرسل حبي وصلاواتي للجميع في المغرب في هذا الوقت العصيب للغاية".



ويملك رونالدو واحدا من أشهر الفنادق وأفخمها في المغرب بمدينة مراكش، وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها أمس السبت، إن فندق النجم البرتغالي على مشارف مراكش أصبح ملجأ للناجين من الزلزال الذي ضرب المغرب في وقت متأخر يوم الجمعة 8 سبتمبر.



يذكر أن العديد من نجوم كرة القدم على غرار النجم المصري محمد صلاح، والجزائري رياض محرز، والأندية العالمية مثل برشلونة، وريال مدريد، وليفربول، سارعوا إلى دعم المغرب ومواساة الضحايا منذ الساعات الأولى من وقوع الزلزال.

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