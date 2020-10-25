رونالدو يوجه رسالة مؤثرة لصديقه

ملاعب- حرص البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، على تهنئة صديقه الروسي حبيب نورمحمدوف بحفاظه على لقب بطل منظمة UFC للفنون القتالية المختلطة.

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ونشر النجم البرتغالي صورة لحبيب عبر خاصية "الستوري" بحسابه الرسمي في "إنستغرام"، وأرفقها بالقول:"مبروك يا أخي، والدك فخور بك".





وحافظ حبيب على لقبه بطلا لمنظمة UFC للفنون القتالية المختلطة للوزن الخفيف بتغلبه على الأمريكي جاستن غايتجي في النزال الذي جمعهما يوم السبت بالعاصمة الإماراتية أبوظبي ضمن دورة UFC 254.



وأعلن البطل الروسي بشكل مفاجئ اعتزاله خلال كلمته بعد النزال، مبررا الأمر بفقدانه والده ومدربه (عبد المناف نورمحمدوف)، الذي توفي في الـ3 من يوليو الماضي متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد.



وانهار حبيب باكيا في وسط الحلبة عقب فوزه بالنزال، وعندما نهض خلع قفازاته وقال: "هذا آخر نزال لي في UFC، كنت مترددا بخصوص خوض هذا النزال، لكنه كان حلم أبي".







