ريال سوسييداد يهزم سالزبورغ بثنائية نظيفة

الوكيل الإخباري - عاد ريال سوسييداد الإسباني بثلاث نقاط ثمينة من عقر دار ريد بول سالزبورغ النمساوي، بفوزه 2-0 في اللقاء الذي احتضنه ملعب ريد بول أرينا، في ثاني جولات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، ليرتقي مؤقتاً لصدارة المجموعة الرابعة.



كان الفريق الباسكي الطرف الأفضل على مدار اللقاء، وأحكم سيطرته على الأمور منذ البداية وحتى صافرة الحكم.



وتقمص دور البطولة في انتصار الباسكيين، الجناح الشاب برايس مينديز الذي أهدى الهدف الأول للقائد ميكيل أويارزابال في الدقيقة السابعة، ثم تكفل اللاعب نفسه بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 27 من هجمة مرتدة مثالية أنهاها بنفسه بتسديدة يسارية داخل الشباك.



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وبعد أن استهل مسيرته في البطولة بتعادل في عقر داره بهدف أمام إنتر ميلان، يضيف سوسييداد نقطته الرابعة بينما تكبد الفريق النمساوي خسارته الأولى بعد أن باغت بنفيكا البرتغالي وسط أنصاره في الجولة الافتتاحية، ليظل رصيده عند 3 نقاط.

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