ريال مايوركا يعمق جراح إشبيلية

الوكيل الإخباري - استعاد ريال مايوركا، ذاكرة الانتصارات في الليجا بفوزه الثمين 1-0 على ضيفه إشبيلية، السبت، في إطار الجولة 16.



ويدين مايوركا بالفضل في هذا الفوز للمهاجم كايل لارين، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 11.



وكاد إشبيلية أن يعود في النتيجة بهدف التعادل في الدقيقة 62، لكن تدخل تقنية الفار حرم الضيوف من الأمر بداعي وجود مخالفة.



ورفع ريال مايوركا رصيده إلى 14 نقطة في المركز 15 بجدول ترتيب الليجا.



بينما استمرت معاناة إشبيلية هذا الموسم على مستوى النتائج، حيث لم يتغير الوضع مع مدربه الجديد دييجو ألونسو، ويستمر فشل الفريق في تحقيق أي انتصار في المسابقة على مدار 9 مباريات متتالية.



وتجرع إشبيلية خسارته الثانية في آخر 5 مباريات، والسادسة هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 13 نقطة يحتل بها المركز 16، مع مباراة مؤجلة أمام أتلتيكو مدريد.

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