ريال مدريد الأكثر جمعاً للأموال في دوري أبطال أوروبا

الوكيل الإخباري - أكدت صحيفة آس الإسبانية أن مكاسب ريال مدريد لا تقتصر على مواصلة هيمنته على لقب "التشامبيونز ليغ"، ولكن تمتد إلى الجانب المادي أيضاً.



قالت الصحيفة إن "الملكي" عقب تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة 15 في تاريخه بفوزه على بروسيا دورتموند في النهائي 2-0، أصبح الأكثر جمعاً للأموال في النسخة الحالية من البطولة.



وأوضحت: "ريال مدريد سيحصل على 123 مليون يورو، قابلة للزيادة من جوانب أخرى عديدة، أبرزها حقوق البث التلفزيوني التي تصل إلى 20 مليون يورو أخرى".



وأضافت: "الفوز في ويمبلي أضاف إلى رصيد الريال 4.5 ملايين يورو، بعدما كان قد حصل على 15.5 مليون يورو بوصوله إلى النهائي".

وتابعت: "ضمن العملاق المدريدي خوض كأس السوبر الأوروبي ضد أتالانتا في الملعب الوطني في وارسو (بولندا) في 14 أغسطس (آب) المقبل، حيث سيحصل نظير المشاركة فقط على 3.5 ملايين يورو".

وجاءت قائمة الأندية الأكثر جنياً للأموال في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

ريال مدريد: 123 مليون يورو

دورتموند: 102.1 مليون يورو

بايرن ميونخ: 99.7 مليون يورو

مانشستر سيتي: 87 مليون يورو

باريس سان جيرمان: 86.9 مليون يورو

برشلونة: 82.1 مليون يورو

أتلتيكو: 81.7 مليون يورو

أرسنال: 73.9 مليون يورو

بورتو: 63.6 مليون يورو

نابولي: 58 مليون يورو

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