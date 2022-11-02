ريال مدريد المتصدر يستضيف سيلتك المتذيل في دوري أبطال أوروبا

الوكيل الإخباري - يستضيف نادي ريال مدريد الإسباني نظيره سيلتك الأسكتلندي في التاسعة الا الربع من مساء اليوم الأربعاء على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات الجولة السادسة والختامية لمباريات المجموعة السادسة من دور المجموعات في دوري ابطال أوروبا للموسم الجاري 2022-2023.



يدخل ريال مدريد مباراة اليوم وهو في صدارة ترتيب المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط جمعها من الفوز في 3 مباريات والتعادل في واحدة والخسارة في مثلها وتسجيل 10 أهداف وتلقي 5 فقط.





بينما يتواجد ناد سيلتك في المركز الرابع والأخير بعدما ضمن وداع بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد نقطتان فقط جمعهما من التعادل في مباراتين والهزيمة في 3 وتسجيل 3 أهداف فقط وتلقي 10.





ويأمل نادي ريال مدريد في الحصول على نقاط المباراة بالكامل لتأكيد تصدره ترتيب المجموعة السادسة خاصة وان لايبزيج الألماني هو الآخر يمتلك 9 نقاط ويمني النفس في خطف صدارة المجموعة من بطل دوري أبطال أوروبا في النسخة الأخيرة.





ريال مدريد ضد سيلتك

وعانى ريال مدريد من تعادل مخيب في الجولة الماضية بالدوري الاسباني أمام جيرونا، ما قلص الفارق مع برشلونة لنقطة واحدة ما وضع ضغوطاً على لاعبي الميرنجي ومديرهم الفني كارلو أنشيلوتي.





وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين ريال مدريد ضد سيلتك بفوز الميرنجي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأخير في الجولة الأولى من البطولة.





ومني نادي ريال مدريد بهزيمة قاسية في الجولة الماضية بدوري أبطال أوروبا أمام لايبزيج الألماني بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب الأخير ووسط جماهيره.





ريال مدريد ضد سيلتك

وأسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعيين الفرنسية ستيفاني فرابارت لإدارة مباراة ريال مدريد ضد سيلتيك.

وأدارت الحكمة الفرنسية هذا الموسم 12 مباراة بمُختلف المسابقات، وأشهرت 51 بطاقة صفراء وبطاقتين حمراء، واحتسبت ثلاث ركلات جزاء.

ريال مدريد ضد سيلتك

ومن المتوقع أن يخوض ريال مدريد المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: روديجر، ناتشو، إيدر ميليتاو، لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: توني كروس، تشواميني، كامافينجا.

خط الهجوم: فينسيوس جونيور، رودريجو، أسينسيو.

بينما يتوقع أن يخوض سيلتك المباراة بالتشكيل التالي:

"جو هارت، جوزيب يورانوفيتش، ستيفن ويلش، مورتز جنز، جريج تايلور، مات أورلي، كالوم ماكجريجور، ريو هاتاتي، دايزن مايدا، كيوجو فوروهاشي، وجوتا".

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