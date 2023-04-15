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السبت، 15-04-2023 02:27 م

ريال مدريد ضيفا ثقيلا على قادش اليوم في الدوري الإسباني

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الوكيل الإخباري -  يحل فريق ريال مدريد ضيفا ثقيلا على نظيره قادش، في العاشرة مساء اليوم السبت، على ملعب "نيفو ميراناديلا" ، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من الدوري الإسباني الممتاز موسم 2022-2023.

ويخوض ريال مدريد مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة، بعدا حقق فوزا ثمينا على حساب نظيره تشيلسي الإنجليزي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما لحساب ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليضع الميرنجي قدمًا في الدور نصف النهائي.

وكالمعتاد يركز ريال مدريد جهوده على المسابقة القارية التي أحرز لقبها 14 مرة "رقم قياسي"، وبات قريباً من دورها نصف النهائي والتقدم خطوة جديدة نحو اللقب الخامس عشر.

بينما على مستوي الدوري الإسباني، يأمل ريال مدريد الفوز اليوم لتعويض خسارة الأسبوع الماضي أمام ضيفه فياريال 2-3، مهدراً تقدمه 1-2 في آخر ثلث ساعة، ولحسن حظه تعادل برشلونة سلباً مع جيرونا وإلا لكان الفارق 15 نقطة.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 59 نقطة، بفارق 13 نقطة عن غريمه التقليدي برشلونة صاحب الصدارة والأقرب لتحقيق اللقب المحلي ،حيث يتبقي 10 جولات على انتهاء موسم الليجا.

وخاض ريال مدريد 28 مباراة في الدوري الإسباني الموسم الحالي حتى الآن، وجمع رصيد 59 نقطة  بعدما فاز في 18 مباراة وتعادل في 5 مباريات وخسر 5 مباريات.

في حين، يعاني فريق قادش في جدول الدوري الإسباني في الموسم الحالي حيث يمتلك رصيد 31 نقطة في المركز الرابع عشر بعدما خاض 28 مباراة خاضها حتى الآن، فاز في 7 مباريات وتعادل في 10 مباريات وخسر 11 مباراة.

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