ريال مدريد في اختبار قوي أمام ريال سوسيداد بالدوري الإسباني

الوكيل الإخباري - يستضيف فريق ريال مدريد نظيره ريال سوسيداد مساء اليوم، الأحد، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ19 من مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم.



ويحتل فريق ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 41 نقطة خلفًا لفريق برشلونة المتصدر برصيد 44 نقطة، فيما يأتي فريق ريال سوسيداد في المركز الثالث برصيد 38 نقطة.



ويصطدم فريق الريال بواحد من أقوى فرق الليجا في مباراة اليوم، والذي يسعي جاهدًا لتحقيق الإنتصار على الملكي من أجل التساوى معه فى وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني.



فيما يستغل فريق ريال مدريد نشوة الانتصارات الأخيرة بالفوز على أتلتيك بيلباو 2-0 في الجولة الـ 18 من الليجا، والإطاحة بجاره أتلتيكو مدريد من ربع نهائي كأس الملك بعد الفوز عليه 3-1، في تحقيق ثلاث نقاط ثمينة على حساب سوسيداد من أجل مزاحمة البارسا على صدارة المسابقة.



ويتمسك الريال، بقيادة مدربه المخضرم كارلو أنشيلوتي، بالحفاظ على لقب الدوري الإسباني الذي توج به الموسم الماضي.



وفقد فريق ريال مدريد أول ألقابه هذا الموسم، بالخسارة أمام برشلونة في كأس السوبر الإسباني بالسعودية، ويتبقي له مسابقة الليجا وكأس ملك إسبانيا بعد التأهل إلي الدور نصف النهائي، فيما تنتظره مواجهة نارية ضد ليفربول في دور الـ 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

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