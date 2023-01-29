الأحد 29-01-2023
الوكيل الاخباري

اليرموك توضح بشأن مطالب العاملين

ماليزيا: ارتفاع ضحايا الفيضانات في ولاية جوهر إلى 2729 شخصا

الدفاع الروسية: مقتل 350 جنديا أوكرانيا في خاركوف

السورية للطيران تستأنف رحلاتها إلى بغداد بمعدل رحلتين أسبوعيا

ارتفاع عدد شهداء عدوان الاحتلال على جنين إلى 10

الأردنيون يترقبون قرار الخصاونة حول حبس المدين

تحويل رواتب معلمي إضافي هذه الفئة الى البنوك اليوم

المركزي: لم نرصد محاولات تزوير للدينار الجديد

الكرملين: جدول أعمال بوتين لا يتضمن محادثة هاتفية مع شولتس

حملة لترويج زيت الزيتون الأردني المُعمّر

الأحد، 29-01-2023 02:35 م

ريال مدريد في اختبار قوي أمام ريال سوسيداد بالدوري الإسباني

1202329101759968489657


الوكيل الإخباري - يستضيف فريق ريال مدريد نظيره ريال سوسيداد مساء اليوم، الأحد، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ19 من مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم.

ويحتل فريق ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 41 نقطة خلفًا لفريق برشلونة المتصدر برصيد 44 نقطة، فيما يأتي فريق ريال سوسيداد في المركز الثالث برصيد 38 نقطة.

ويصطدم فريق الريال بواحد من أقوى فرق الليجا في مباراة اليوم، والذي يسعي جاهدًا لتحقيق الإنتصار على الملكي من أجل التساوى معه فى وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني.

فيما يستغل فريق ريال مدريد نشوة الانتصارات الأخيرة بالفوز على أتلتيك بيلباو 2-0 في الجولة الـ 18 من الليجا، والإطاحة بجاره أتلتيكو مدريد من ربع نهائي كأس الملك بعد الفوز عليه 3-1، في تحقيق ثلاث نقاط ثمينة على حساب سوسيداد من أجل مزاحمة البارسا على صدارة المسابقة.

ويتمسك الريال، بقيادة مدربه المخضرم كارلو أنشيلوتي، بالحفاظ على لقب الدوري الإسباني الذي توج به الموسم الماضي.

وفقد فريق ريال مدريد أول ألقابه هذا الموسم، بالخسارة أمام برشلونة في كأس السوبر الإسباني بالسعودية، ويتبقي له مسابقة الليجا وكأس ملك إسبانيا بعد التأهل إلي الدور نصف النهائي، فيما تنتظره مواجهة نارية ضد ليفربول في دور الـ 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

اضافة اعلان

 

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202329105143306500673

صحيفة أمريكية : ميسي للهلال بـ 300 مليون يورو

12023291319717600303

برشلونة بطل الشتاء في الدوري الإسباني

1202329121554768015996

لاعبان في قائمة زيدان عند عودته إلى ريال مدريد

1202329121948772043675

نهاية عقوبة الهلال السعودي

1202329133021320071379

رسميا.. تشيلسي يحسم صفقة فرنسية

1202329141112576354704

حقيقة اتخاذ نادي الهلال قرارا برحيل المدرب رامون دياز

أخبار متعلقة
120231011211338812467

مفاجأة.. الريال يخطط لإقالة أنشيلوتي وإعادة زيدان

120231092636634082920

ريال مدريد يتلقى ضربة مزدوجة قبل خوضه كأس السوبر الإسباني

120239112521601259040

رد فعل مفاجئ من زيدان على تجديد عقد ديشامب

120239103737241529061

لاعب برشلونة مهدد بالإيقاف 12 مباراة

120237134839929413244

بنزيما يتصدر التشكيل المرتقب لريال مدريد أمام فياريال

12023282853226406982

مودريتش يرد على عرض النصر السعودي