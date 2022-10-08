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السبت، 08-10-2022 04:29 م

ريال مدريد في مهمة استعادة صدارة الدوري الإسباني أمام خيتافي

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الوكيل الإخباري - يحل فريق ريال مدريد ضيفًا ثقيلاً على خيتافي مساء اليوم، السبت، على ملعب كولسيوم الفونسو بيريز، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإسباني 2202-2023.

موعد مباراة خيتافي ضد الريال
 
مباراة خيتافي ضد الريال تقام فى العاشرة مساء اليوم، السبت، ومن المقرر أن تذاع عبر  قناة beIN Sports 1 HD Premium
 
ويحتل نادي ريال مدريد حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة، في حين يتواجد خيتافي في المركز الرابع عشر برصيد سبع نقاط.
 
ويخوض ريال مدريد المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق الفوز 2-1 على شاختار دونيتسك الأوكراني فى بطولة دوري أبطال أوروبا، ليتجاوز كبوة التعادل الإيجابي 1-1 مع أوساسونا في الجولة السابعة من الليجا هذا الموسم 2022-23.
 
كما يدخل ريال مدريد مباراته أمام جاره المدريدي خيتافي وعينه على تحقيق النقاط الثلاثة دون أي هدف آخر،من أجل الخروج سريعًا من توابع التعثر أمام أوساسونا وخطف صدارة الدوري الإسباني من برشلونة.

ويحتل نادي ريال مدريد حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة، خلف برشلونة المتصدر بنفس الرصيد.
 
وأعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد ، قائمة الفريق لخوض مواجهة خيتافي المرتقبة، والتي شهدت غياب الثلاثي كريم بنزيما وتيبو كوروتوا وداني سيبايوس للإصابة. 
وأكد أنشيلوتي أن بنزيما يعاني من الإجهاد قائلا، "لقد لعب بعد شهر مباراتين متتاليتين، إنه مثقل بعض الشيء"

وأضاف مدرب الريال، "بدون كريم قمنا بعمل جيد فى الهجوم، قد يبدو أن الهجوم وحده هو الكافى، ولكن فى كرة القدم الأمر ليس كذلك، يجب أن نكون جيدين فى جميع المراكز".

وحول إمكانية الفوز على خيتافي قال أنشيلوتى، "المفاتيح هى نفسها كما هو الحال دائماً، للحصول على أفضل النتائج منا للاستعداد بشكل جيد على الرغم من الصعوبات، فى العام الماضي خسرنا هناك، لم يبدأ خيتافى هذا الموسم بشكل جيد، لكنه قدم أداءً جيداً فى الأسابيع الأخيرة، لديهم كثافة وتنظيم جيد".

وعن الأخطاء الدفاعية لفريقه قال مدرب الريال، "هذه لحظات تحدث فى كرة القدم، الأمور لا تنجح، عندما يكون لدينا الكرة التى تتركنا كسالى قليلاً فى الدفاع، لدينا مدافعون أقوياء للغاية، لقد أظهر الفريق أنه عندما يركزون، فإنهم يدافعون بشكل جيد للغاية".

بينما على الجانب الآخر، يأمل خيتافي في العودة إلى طريق النتائج الإيجابية بعد الخسارة في الجولة الماضية 2-3 أمام بلد الوليد،كما يسعى إلى تحسين موقعه في جدول الترتيب بتحقيق فوزه يوصله للنقطة رقم 10، حيث إنه يحتل المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط فقط جمعها من فوزين وتعادل و4 هزائم.

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