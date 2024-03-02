ريال مدريد في مواجهة قوية أمام فالنسيا الليلة

الوكيل الإخباري - يحل فريق ريال مدريد ضيفا ثقيلا على منافسه فالنسيا الساعة 11 من مساء اليوم السبت، على ملعب "ميستايا" ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإسباني موسم 2023- 2024.



ويتواجد ريال مدريد على قمة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة، بفارق ست نقاط أمام جيرونا ملاحقه المباشر، فيما يتواجد فالنسيا في المركز التاسع برصيد 36 نقطة.



وتعد مباراة فالنسيا هي الإعداد الأمثل أمام الريال لمباراة لايبزيج في إياب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يسعى الملكي للعبور لدور الثمانية لاسيما وأنه فاز بمباراة الذهاب بهدف نظيف.



ويسعى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، أن يكرر الفريق الأداء الذي قدمه في مباراة الدور الأول أمام فالنسيا عندما فاز 5-1، لكن يتعين عليه التعامل مع النقص العددي في صفوف الملكي بسبب الغيابات.



على الجانب الآخر، يخوض فالنسيا المباراة بحثاً عن الثأر من خسارته في الدور الأول وحصد نقاط من شانها أن تبقي على حظوظ الفريق في احتلال أحد المراكز التي تؤهله للعب في البطولات الأوروبية في الموسم المقبل.

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