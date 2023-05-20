ريال مدريد كامل العدد قبل صدام فالنسيا

الوكيل الإخباري - أنهى ريال مدريد اليوم السبت، مرانه الثاني والأخير قبل مواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني على ملعب ميستايا، غدا الأحد، بمشاركة كل لاعبي الفريق المتاحين.



ويسعى ريال مدريد عقب الإقصاء المؤلم من مانشستر سيتي في نصف نهائي دوري الأبطال، إلى إنهاء الدوري بأفضل شكل ممكن واحتلال المركز الثاني، بعد أن ضمن برشلونة التتويج باللقب.



وقاد المدرب كارلو أنشيلوتي كل لاعبيه، ومنهم النمساوي دافيد ألابا والبرازيلي رودريجو والفرنسي كريم بنزيما، الذين أنهوا إياب نصف نهائي دوري الأبطال وهم يعانون من آلام متنوعة.



وتدرب اللاعبون اليوم بصورة طبيعية مع المجموعة ويبدو أنهم يستطيعون لعب مواجهة فالنسيا من بدايتها.



وبدأت تدريبات الفريق بالإحماء وتدوير الكرة بين مجموعتين كبيرتين منفصلتين، تلاها مران مغلق خفيف بالكرة مع مباريات مصغرة.

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