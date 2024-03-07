ريال مدريد ومانشستر سيتي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

الوكيل الإخباري - بلغ ريال مدريد ومانشستر سيتي ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بتعادل الأول مع لايبزيغ الألماني 1-1 وفوز الثاني على كوبنهاغن الدنماركي 3-1 في إياب ثمن نهائي المسابقة القارية.



وفي المباراة الأولى، سجل فينيسيوس جونيور لريال مدريد في الدقيقة 65، وأدرك ويلي أوربان هدف التعادل للايبزيغ في الدقيقة 68.



ورغم هذا التعادل، فقد حجز ريال مدريد مقعده في ربع النهائي بفضل فوزه ذهابا على أرض لايبزيغ بهدف دون رد.



وفي المباراة الثانية، جدد مانشستر سيتي فوزه بنفس نتيجة الذهاب على ضيفه كوبنهاغن 3-1.



وحسم مان سيتي اللقاء في الشوط الأول بتسجيله أهدافه الثلاثة عبر المدافع السويسري مانويل أكانجي في الدقيقة الخامسة، والأرجنتيني خوليان ألفاريس (9)، والنرويجي إرلينغ هالاند (45+3)، فيما سجل المهاجم النرويجي (المغربي الأصل) محمد اليونسي هدف كوبنهاغن (29).

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