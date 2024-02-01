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الخميس، 01-02-2024 03:02 م

ريال مدريد يبحث عن التربع على صدارة الدوري الإسباني أمام خيتافي

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الوكيل الإخباري - يستضيف فريق خيتافي نظيره ريال مدريد في تمام الحادية عشر من مساء اليوم الخميس على ملعب "كولسيوم الفونسو بيريز" في ديربى مصغر للعاصمة، ضمن منافسات مؤجلات الجولة 20 من بطولة الدوري الإسباني للموسم الحالي 2023-24.

خيتافي ضد ريال مدريد

يسعى ريال مدريد الى تحقيق الانتصار في مباراة اليوم بحثًا عن خطف صدارة ترتيب الدوري الإسباني في ظل الصراع القائم مع جيرونا مفاجأة الموسم الحالي في الليجا.

ويتواجد فريق ريال مدريد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة جمعها من الفوز في 17 مباراة والتعادل في 3 وخسارة لقاء واحد وله مباراة مؤجلة وتسجيل 45 هدفًا وتلقي 14.

بينما يأتي فريق خيتافي بالمركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 29 نقطة جمعها من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 8 وخسارة 6 مواجهات وتسجيل 28 هدفًا وتلقي مثلهم.

ونجح فريق خيتافي في تحقيق الفوز بنهاية الجولة الماضية من بطولة الدوري الإسباني على حساب غرناطة بنتيجة 2-0 ما يدفع الفريق الى تعزيز حظوظه في تقديم مباراة قوية بعد العودة من 4 مباريات بدون فوز.

تاريخيًا التقى خيتافي ضد ريال مدريد في 37 مباراة قبل مواجهة اليوم استطاع أصحاب الأرض في الفوز خلال 6 مباريات فقط، بينما حقق الميرنجي الانتصار في 27 مواجهة والتعادل في 4 لقاءات.

وسجل ريال مدريد 79 هدفًا وتلقي 29 من قبل نادي خيتافي، ويتصدر كريستيانو رونالدو قائمة هدافي مباريات الفريقين بواقع 23 هدفًا يليه كريم بنزيما بواقع 9 أهداف بفارق هدف عن جونزالو هيجواين.

خيتافي ضد ريال مدريد
وحقق ريال "ريمونتادا" للمرة الثانية تواليًا عندما قلب الطاولة على مضيفه لاس بالماس وحقق فوزًا ثمينًا 2-1 السبت في الجولة الـ22، بعدما قلب الطاولة على ضيفه ألميريا في الجولة قبل السابق بعدما حول تخلفه بثنائية نظيفة إلى فوز 3-2.

وستكون المواجهة الفردية بين النجم الإنجليزي لريال مدريد جود بيلينجهام، ومهاجم خيتافي بورخا مايورال اللذين يتقاسمان صدارة الهدافين مع مهاجم جيرونا الأوكراني أرتيم دوفبيك برصيد 14 هدفًا لكل منهم واحدة من المعارك القوية في مباراة اليوم.

ويعود بيلينجهام بعد غيابه عن مواجهة لاس بالماس بسبب الإيقاف، في دفعة كبيرة لهجوم الملكي بقيادة البرازيليين فينيسيوس جونيور، ورودريجو.

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